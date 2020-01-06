Бывшая российская биатлонистка Наталья Сорокина сравнила новичка сборной России Карима Халили с лидером национальной команды Александром Логиновым.
За Каримом я наблюдаю. Он мне напоминает Сашку Логинова. И технически, и характером, и тем, как он себя ведёт на трассе. Это ещё один Саша Логинов. Он чуть более открытый, чем Саша, но характер у него сильный, — сказала Сорокина в эфире «Матч ТВ».
Она отметила, что у Халили большой потенциал.
Ранее старший тренер национальной команды Сергей Белозёров сообщил, что Халили вошёл в состав национальной сборной на юниорский чемпионат мира в Швейцарии без отбора, писал NEWS.ru.
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