За Каримом я наблюдаю. Он мне напоминает Сашку Логинова. И технически, и характером, и тем, как он себя ведёт на трассе. Это ещё один Саша Логинов. Он чуть более открытый, чем Саша, но характер у него сильный, — сказала Сорокина в эфире «Матч ТВ».