Карим Халили Карим Халили Фото: karimas01/instagram.com

Бывшая российская биатлонистка Наталья Сорокина сравнила новичка сборной России Карима Халили с лидером национальной команды Александром Логиновым.

За Каримом я наблюдаю. Он мне напоминает Сашку Логинова. И технически, и характером, и тем, как он себя ведёт на трассе. Это ещё один Саша Логинов. Он чуть более открытый, чем Саша, но характер у него сильный, — сказала Сорокина в эфире «Матч ТВ».

Она отметила, что у Халили большой потенциал.

Ранее старший тренер национальной команды Сергей Белозёров сообщил, что Халили вошёл в состав национальной сборной на юниорский чемпионат мира в Швейцарии без отбора, писал NEWS.ru.

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