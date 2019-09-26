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Первый спортивный фестиваль электротранспорта, который пройдёт в Красногорске на стадионе «Зоркий» 28 сентября, соберёт 200 спортсменов-любителей.

Почётными гостями фестиваля будут победитель велогонки мира — 1981 Иван Мищенко, многократный чемпион СССР на треке, победитель велогонки мира 1978 и 1980 годов Саид Гусейнов, рекордсмен мира в командной гонке преследования 1980 года, пятикратный чемпион СССР на треке в разных видах программы Пётр Чевардов и другие.

В рамках фестиваля пройдут любительские соревнования на электровелосипедах E-Bike Racing 2019, показательные спортивные соревнования на электросамокатах E-Scooter Racing 2019, соревнования на моноколёсах и гонка профессионалов, сообщается в пресс-релизе организаторов.

Организаторами выступают Общество развития электровелосипедного и электромоторного спорта при поддержке самой популярной в мире серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo Russia и RCA Russian Cicling Academy.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы обсудили необходимость внесения изменений в законодательство по регулированию правил дорожного движения малого электротранспорта. К этой категории транспортных средств относятся моноколёса, сегвеи, гироскутеры и электросамокаты, писал News.ru.