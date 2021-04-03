Соболь принесла РФ первую медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике

Российская штангистка Кристина Соболь завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в весовой категории до 49 кг.
Соболь
На третьем месте также румынская штангистка Михаэла Камбей, чей результат составил 180 кг.
Кристина Соболь стала двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы и принесла России первую медаль на нынешнем турнире. Ранее она также занимала второе место на чемпионате Европы 2019 года, который проходил в Батуми.
Ранее NEWS. писал, что спортсмен из Тюмени Евгений Гараничев пришёл первым по итогам гонки с общего старта на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят на территории Ханты-Мансийска.