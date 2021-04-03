Соболь принесла РФ первую медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике

https://static.news.ru/photo/845ebec4-94b8-11eb-9240-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: salsknews.ru

Российская штангистка Кристина Соболь завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в весовой категории до 49 кг.

Соболь показала общий результат 181 кг (85 кг в рывке + 96 кг в толчке). Этого результата не хватило для того, чтобы стать первой. Золото досталось румынке Монике Ченжари, которая сумела взять общий вес в размере 189 кг.

На третьем месте также румынская штангистка Михаэла Камбей, чей результат составил 180 кг.

Кристина Соболь стала двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы и принесла России первую медаль на нынешнем турнире. Ранее она также занимала второе место на чемпионате Европы 2019 года, который проходил в Батуми.

Ранее NEWS. писал, что спортсмен из Тюмени Евгений Гараничев пришёл первым по итогам гонки с общего старта на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят на территории Ханты-Мансийска.