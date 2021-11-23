«Собираем информацию»: ВФП о задержании тренера без маски в аэропорту

Пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщила, что занимается сбором информации об инциденте с заслуженным тренером страны Александром Ильиным, задержанным полицейскими в аэропорту Пулково за отказ надеть медицинскую маску. Как говорится в заявлении, организация направила запросы в компетентные органы.

Всероссийская федерация плавания в настоящий момент собирает информацию по поводу инцидента, произошедшего в аэропорту Пулково с заслуженным тренером России Александром Михайловичем Ильиным и его ученицей Виталиной Симоновой. <...> После изучения ситуации со всех сторон ВФП сделает заявление, — говорится в заявлении ВФП.

Помимо прочего, в федерации призвали спортсменов и тренеров носить медицинские маски в общественных местах во избежание повторения ситуации.

И в этом не только выполнение соответствующих распоряжений и предписаний по борьбе с распространением ковида. Куда важнее осознанное понимание всех и каждого, что любой барьер на пути распространения этой чумы ХХI века — это ещё один шаг к победе над ней, — отметили в ВФП.

Инцидент с Ильиным произошёл 22 ноября в аэропорту Пулково. Заслуженный тренер России по плаванию отказался надевать обычную медицинскую маску и потребовал предоставить ему респиратор. В результате специалист был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На 63-летнего мужчину надели наручники, а перед этим повалили его на пол и вывернули руки, так как в начале конфликта он пытался оказать сопротивление.

Ранее чемпионка Олимпийских игр по конькобежному спорту Светлана Журова выразила сомнение, что полицейские безосновательно задержали Ильина в аэропорту Санкт-Петербурга. Как сказала депутат Государственной думы РФ, находившийся без маски специалист мог заразить других пассажиров.