Снявшаяся с соревнований Байлз стала третьей на бревне, Уразова — последняя

Американка Симона Байлз, снявшаяся со всех соревнований по спортивной гимнастике, кроме бревна, из-за проблем со здоровьем завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Российская атлетка Владислава Уразова стала последней.

Лидер женской сборной США, 24-летняя Байлз, по итогам выступления заработала 14,000, что позволило ей стать третьей. Её опередили китаянки. 16-летняя Чэньчэнь Гуань заявила на финал самую сложную программу — 6,9. Несколько раз атлетка оступилась, однако это не помешало ей стать олимпийской чемпионкой с результатом 14,633. Второе место досталось соотечественнице Сицзин Тан (14,233).

16-летняя Уразова выполнила комбинацию на 12,733 балла и стала последней.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье, а затем отказалась от участия в индивидуальном многоборье. После этого спортсменка снялась с соревнований в вольных упражнениях. По её словам, это связано с плохой ориентацией в пространстве. Единственной дисциплиной, на которой она решилась выступить, стали упражнения на бревне.