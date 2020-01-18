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Фигуристка Евгения Медведева 29 марта примет участие в показательных выступлениях участников российской сборной в московском Дворце спорта «Мегаспорт». Мероприятие приурочено к окончанию сезона.

График выступлений российской спортсменки в первой половине 2020 года приводит АиФ. С 6 по 12 апреля Медведева будет работать в ледовом шоу Art on Ice на Тайване. Организаторы подготовили насыщенную...