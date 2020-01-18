Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе российской команды Вик Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенском городе Рогла.
Первое и второе место заняли итальянские спортсмены Эдвин Коратти и Роланд Фишналлер, соответственно.
У женщин третье место заняла россиянка Наталья Соболева.
Ранее NEWS.ru писал, что российский сноубордист Андрей Соболев завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле. В финальном заезде Соболев опередил австрийца Бенжамина Карла.
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