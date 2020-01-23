Российский сноубордист Влад Хадарин выиграл соревнования в слоупстайле на втором этапе Кубка мира в Италии.
Спортсмен набрал 85,25 балла. Вторым стал Руки Тобита из Японии, бронзу завоевал его соотечественник Хироаки Кунитаке (79,75).
Ранее NEWS.ru писал, что российский сноубордист Андрей Соболев завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле. В финальном заезде Соболев опередил австрийца Бенжамина Карла.
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