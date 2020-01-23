Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут на второй строчке после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.

Синицина и Кацалапов за свою программу получили 88,73 балла. Первое место занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (88,78), третье - итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66). Ещё один...