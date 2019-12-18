Российский сноубордист Никита Автанеев, выступающий в дисциплине хафпайп, дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что спортсмен получил три флажка в системе ADAMS за то, что не проставил информацию о месте нахождения. Решение о дисквалификации Автанеева было принято ещё 29 октября,
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бегуна Игоря Образцова и трейлраннера Наталью Садилову за нарушение антидопинговых правил, писал NEWS.ru.
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