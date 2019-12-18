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Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон рассказал, с чем у него ассоциируется Россия.

Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая, — цитирует спортсмена «Матч ТВ». Он также признался, что хотел бы посетить Москву. 21-летний...