Победа российского пловца Евгения Рылова на спине на дистанции 100 м удивила главного конкурента американца Райана Мёрфи и журналистов США. В разговоре с NBC главный претендент на золотую награду не скупился на эпитеты в отношении не только Рылова, но и серебряного призёра Климента Колесникова.

Занять третье место не стыдно, хотя очевидно, что мы все выходим на арену только ради победы. Впрочем, в этот день бронза — лучшее, что я имею. Снимаю шляпу перед русскими парнями, — сказал Мёрфи.

Обозреватели The Athletic отличаются тем, что принципиально называют российский коллектив командой Олимпийского комитета России — под таким названием россияне принимают участие на этих Играх.

Американская серия из шести побед в заплыве на 100 метров на спине подошла к концу: Райан Мёрфи стал только третьим, уступив пловцам ОКР Евгению Рылову и Клименту Колесникову, — говорится в статье.

Рылов оказался лучшим на дистанции 100 метров на спине, показав время 51,98 секунды, что стало новым рекордом Европы. Вторым финишировал ещё один россиянин — Климент Колесников (52,00), бронза — у американца Райана Мёрфи (52,19). В прошлый раз российские пловцы побеждали на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. Тогда лучшими стали Александр Попов и Денис Панкратов. Первое и второе места на одной дистанции россияне выигрывали в 1980 году, на Олимпиаде в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями в адрес Евгения Рылова, добывшего первую золотую медаль в соревнованиях по плаванию на спине на дистанции 100 м за последние 25 лет.