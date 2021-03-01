Смутные перспективы или свет в конце туннеля: что будет с Косторной

Теперь официально — сезон для Алёны Косторной завершён. Фигуристка заняла шестое место на финале Кубка России и лишилась тем самым поездки на чемпионат мира. Что теперь будет с карьерой действующей чемпионки мира? И почему произвольная программа в финале кубка страны даёт надежду, что конец Алёны ещё не пришёл? NEWS.ru разбирается в ситуации.

Этот сезон, откровенно говоря, не задался у Косторной. На протяжении длинного соревновательного года действующая чемпионка Европы появлялась на соревнованиях всего несколько раз и после каждого своего появления оставляла множество вопросов: где тройной аксель, где былая лёгкость в катании, где вообще прежняя Алёна?

После финала Кубка России вопросов стало только больше. Точнее, после короткой программы. Да, мы были готовы к тому, что Алёна не вернёт тройной аксель. Да, мы допускали, что Косторной будет крайне нелегко бороться с Елизаветой Туктамышевой за поездку на чемпионат мира. Однако мало кто мог представить действующую чемпионку Европы в таком эмоциональном разряде. И это, пожалуй, насторожило даже больше, чем потеря пресловутого трикселя.

Алёна даже в бытность свою ученицей Этери Тутберидзе всегда отличалась особенным характером. В ней чувствовалась самоуверенность, независимость и некое бунтарство. Даже в начале этого сезона, когда было понятно, что этот год будет далеко не таким успешным, как предыдущий, она продолжала сохранять самообладание. Хоть всё происходящее вокруг Алёны вызывало скепсис, недопонимание, но уверенность и непринуждённость самой фигуристки как-никак внутренне успокаивала.

Тренеры по фигурному катанию Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Алена Косторная. Сергей Бобылев/ТАСС

Но затем наступила короткая программа на финале Кубка России, и всё в одночасье оборвалось. И дело не только и не столько в том, что выступление в короткой программе стало худшим в карьере фигуристки, а в реакции самой спортсменки на произошедшее. Такого отчаяния и такой боли в глазах Алёны мы, пожалуй, не видели никогда. Впоследствии фигуристка сама признается, что после короткой почувствовала, что наступил конец, что она больше не нужна в фигурном катании.

Нет, Алёна, настоящий конец наступил бы, если бы ты не вышла на произвольную программу (такой сценарий развития событий был очень вероятен), если бы ты смирилась с положением дел. Тогда бы тебя точно и небезосновательно списали бы со счетов. Фигурист, который и в спортивном, и в эмоциональном плане не готов бороться, преодолевать трудности, заставил бы даже самых стойких усомниться в себе.

Но зачем говорить о других. Для самой Косторной был как воздух необходим прокат в произвольной программе. Почти безошибочное выступление вернуло ей веру в себя. Ту веру, которую она потеряла после короткой программы. И теперь она готова не только продолжать выступать, но и строит планы аж на постолимпийский сезон.

Евгений Плющенко и Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС

Собственно, а каковы перспективы Косторной в фигурном катании? Скажем прямо, в данную секунду времени они кажутся максимально смутными. Велика вероятность, что в грядущем, олимпийском сезоне, состав участниц на международные соревнования обновится на 90 процентов. Вчерашние юниорки Тутберидзе Валиева, Хромых, Усачёва уже сейчас показывают своё превосходство над многими лидерами сборной. Со следующего сезона они смогут начать выступать уже на крупных стартах и тогда очередной перестройки не миновать. Даже таким фигуристкам, как Анна Щербакова, Александра Трусова будет непросто бороться с Валиевой и Ко. Что говорить о Косторной, которая в этом сезоне проигрывает даже таким ноунеймам, как Анна Фролова (да простит она нас). А уже про постолимпийский сезон говорить совсем тяжело. К этому моменту всё может многократно перемениться. В том числе не в пользу Косторной.

Однако надежда на «возвращение» Алёны есть. И тут в первую очередь мы должны обратить внимание как раз на Лизу Туктамышеву. В период, когда в фигурном катании царствует эпоха квадов и молодых девчонок, Лиза развенчивает все стереотипы. Ученица Мишина в 24 года вырывает себе поездку на чемпионат мира. Вы только вдумайтесь: последний раз Лиза на чемпионате мира была шесть лет назад.

Поэтому ничего невозможного нет. Если Лиза смогла (поверьте, она находилась в куда более плачевной ситуации, чем даже нынешняя Косторная), то и Алёна справится. Правда при одном важном условии: Косторная должна верить в себя и продолжать пахать. Если она свыкнется со статусом проигравшей и ненужной, то делать что-либо дальше в профессиональной фигурке не будет никакого смысла.