Смолов специально купил ноутбук во время сборов, чтобы сыграть в CS:GO

https://static.news.ru/photo/68c16a44-69f3-11eb-9373-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/CSGLOB

Команда футболистов Strikers победила сборную смешанных единоборств MMA Hammers в «Лиге звёзд спорта» по игре Counter-Strike: Global Offensive со счётом 16:7.

В составе футболистов выступили игроки московского «Локомотива» и сборной России Фёдор starsa1lor Смолов и Владислав IGNA*** Игнатьев, их одноклубники Виталий Karlione11 Лысцов и Владимир Дядя Вова Шолох, а также полузащитник столичного «Динамо» Андрей Mazur87 Мазурин. За MMA Hammers играли Роман Bashkir Гнездилов, Вадим Adm1ral Курило, Руслан Мамкин бунтарь Данченко, Андрей RR Поздин и Руслан ШПИЛЕВОЙ Колонтаевский.

Смолов, находящийся на сборе в Испании, остался доволен результатом и игрой команды.

Хожу по гостинице уверенной походкой и всех поздравляю. Мы приехали с тренировки и даже не успели сходить в душ — сразу сели играть. Теперь, после победы, все оставшиеся сборы на эйфории пролетят незаметно, — приводит его слова пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

Нападающий сборной России признался, что смотрел первую игру Strikers, завершившуюся неудачей, и решил заказать ноутбук прямо на сборы, чтобы подключиться ко второй игре.

Вот вернёмся в Москву, там будет лучше монитор и пинг — и игра пойдет лучше, — резюмировал футболист.

В свою очередь капитан команды смешанных единоборств Роман Гнездилов пообещал в дальнейшем выступить более успешно.

Главное — не расстраиваться, будем дальше тренироваться и в дальнейшем покажем нормальную игру, — сказал он.

Ранее Strikers провели дебютный матч против команды танцевального спорта Flames, встреча закончилась победой танцоров со счётом 16:5. «Лига звёзд спорта» стартовала в декабре 2020 года и продлится до июня 2021 года, в ней принимают участие представители 16 видов спорта, писал NEWS.ru.