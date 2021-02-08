Смолов специально купил ноутбук во время сборов, чтобы сыграть в CS:GO

Команда футболистов Strikers победила сборную смешанных единоборств MMA Hammers в «Лиге звёзд спорта» по игре Counter-Strike: Global Offensive со счётом 16:7.
В составе футболистов выступили игроки московского «Локомотива» и сборной России Фёдор starsa1lor Смолов и Владислав IGNA*** Игнатьев, их одноклубники Виталий Karlione11 Лысцов и Владимир Дядя Вова Шолох, а также полузащитник столичного «Динамо» Андрей Mazur87 Мазурин. За MMA Hammers играли Роман Bashkir Гнездилов, Вадим Adm1ral Курило, Руслан Мамкин бунтарь Данченко, Андрей RR Поздин и Руслан ШПИЛЕВОЙ Колонтаевский.
Смолов, находящийся на сборе в Испании, остался доволен результатом и игрой команды.
Хожу по гостинице уверенной походкой и всех поздравляю. Мы приехали с тренировки и даже не успели сходить в душ — сразу сели играть. Теперь, после победы, все оставшиеся сборы на эйфории пролетят незаметно, — приводит его слова пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.
Нападающий сборной России признался, что смотрел первую игру Strikers, завершившуюся неудачей, и решил заказать ноутбук прямо на сборы, чтобы подключиться ко второй игре.
Вот вернёмся в Москву, там будет лучше монитор и пинг — и игра пойдет лучше, — резюмировал футболист.
В свою очередь капитан команды смешанных единоборств Роман Гнездилов пообещал в дальнейшем выступить более успешно.
Главное — не расстраиваться, будем дальше тренироваться и в дальнейшем покажем нормальную игру, — сказал он.
Ранее Strikers провели дебютный матч против команды танцевального спорта Flames, встреча закончилась победой танцоров со счётом 16:5. «Лига звёзд спорта»