СМИ: фигуристка Медведева заболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/03c0e6ca-2bcc-11eb-b560-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусной инфекцией. В связи с этим она ушла на карантин.

Как утверждает Sport24 со ссылкой на Mash, спортсменка сделала несколько тестов. Первый из них оказался положительным, два пооследующих — отрицательными. Тем не менее, поскольку симптомы сохранялись, Евгения решилась на ещё одну проверку и вновь получила положительный результат.

В связи с этим двукратная чемпионка мира отправилась на карантин. Других подробностей о заболевании и её состоянии пока не сообщается. Стоит отметить, что 19 ноября Медведева отпраздновала 21-й день рождения.

Тем временем, в Москве продолжается Гран-при по фигурному катанию. Как писал NEWS.ru, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась впечатлением от выступления женщин в короткой программе. Она, в частности, раскритиковала Алёну Косторную.