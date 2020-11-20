СМИ: фигуристка Медведева заболела коронавирусом

Российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусной инфекцией. В связи с этим она ушла на карантин.
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В связи с этим двукратная чемпионка мира отправилась на карантин. Других подробностей о заболевании и её состоянии пока не сообщается. Стоит отметить, что 19 ноября Медведева отпраздновала 21-й день рождения.
Тем временем, в Москве продолжается Гран-при по фигурному катанию. Как писал NEWS.ru, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась впечатлением от выступления женщин в короткой программе. Она, в частности, раскритиковала Алёну Косторную.