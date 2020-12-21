Сменил профессию: как Сёмин стал экспертом в фигурном катании

Прошло больше полугода с того момента, как пути Юрия Павловича Сёмина и футбольного клуба «Локомотив» разошлись. Хоть жизнь без Сёмина пока даётся команде непросто — промежуточное восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), вылет из еврокубков, — возвращать бывшего наставника не думают. Впрочем, Юрию Палычу и без «Локомотива» есть чем заняться. Недавно заслуженный тренер стал одним из членов жюри в популярной телепередаче «Ледниковый период», где продемонстрировал неплохие знания в фигурном катании.

Сейчас Юрий Палыч не так активен в информационном поле, как на первых порах после расставания с «Локомотивом». Если он и комментирует футбол, то только в исключительных случаях. Например, когда «Локомотив» теряет шансы на выход в евровесну, как это было в матче против «РБ Зальцбурга» в Лиге чемпионов. Но теперь тренер может не ограничиваться только комментариями на футбольную тематику. «Ледниковый период» показал, что Сёмин хорошо осведомлён во многих вопросах фигурного катания. Тренеру по силе оценить как техническую составляющую программ, так и обсудить актуальные темы самого популярного вида спорта в России на данный момент.

Юрия Сёмина пригласили в судейскую коллегию на полуфинал программы «Ледниковый период», но стоит отметить, что он был не единственным представителем из мира футбола в шоу. В нынешнем сезоне в проекте принимает участие известный в прошлом футболист, нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв. Таким образом, на проекте состоялась очередная встреча ученика и учителя. Правда, на этот раз Юрию Павловичу предстояло оценить своего ученика в совершенно новом амплуа.

vk.com/sychev_dmitriy

Выступление Дмитрия Сычёва в паре с Марией Петровой под композицию «Шопен» очень впечатлило тренера. Юрий Палыч отметил отличную технику футболиста и даже посетовал, что Сычёв не взялся за фигурное катание раньше.

Мне очень понравилось, особенно понравились поддержки. У него такая силища. За танец столько было поддержек. Я думаю, надо было сразу после футбола тебе идти в «Ледниковый период», — сказал тренер в эфире Первого канала.

Однако куда более важными и интересными стали рассуждения тренера об олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Мало того что Юрий Сёмин поддержал и похвалил фигуристку за её телевизионные навыки (как бы это парадоксально ни звучало, но тема ведущей Загитовой является одной из главных в фигурном катании на данный момент), так ещё посетовал, что фигуристка поставила на паузу карьеру. Оказывается, Юрий Палыч не понаслышке знаком со спортивным творчеством Загитовой. В интервью Sport24 он признался, что Алина — одна из немногих фигуристок, за выступлениями которой он следил. Юрий Палыч даже отметил их противостояние с Евгенией Медведевой. Учитывая, что одна фигуристка уже больше года не выступает, а вторая — почти полгода лечится, можно сделать вывод, что Сёмин как минимум год не является активным зрителем фигурного катания, но ситуацию можно исправить, и сделать это по силе Алине. Сёмин признался, что ему бы хотелось увидеть возвращение олимпийской чемпионки в большой спорт, так как она приносит очень много красоты в этот вид спорта.

Но не только за красоту Сёмин ценит фигурное катание, но и за результаты. Именно поэтому тренер не забыл отметить таких важных личностей в этом виде спорта, как Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе. И если о гении заслуженного тренера СССР знают все и её заслуги восхищают многих, то тренер Тутберидзе, несмотря на огромное количество наград, которые приносят её спортсмены, вызывает неоднозначные впечатления. Но Сёмин относится к числу тех, кто восхищается Тутберидзе. Более того, он отмечает, что мог позаимствовать у неё некоторые знания.

Она выдающийся тренер и одна из тех, кто продолжил успехи своего поколения благодаря новым методикам. Мог бы у неё поучиться, — сказал Сёмин Sport24.

Было бы интересно понаблюдать за тандемом этих тренеров. Чему бы могла научить Тутберидзе Сёмина? Возможно, предложила бы сделать акцент на молодых футболистов, возможно, раскрыла бы какие-то свои секреты по воспитанию чемпионов (хотя у Сёмина с этим проблем особо не было). В конце концов, Тутберидзе могла бы посвятить маэстро в тонкости фигурного катания. Кажется, Сёмину этот вид спорта сейчас совсем не чужд.