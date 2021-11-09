Слушания по делу Устюгова и Слепцовой в CAS пройдут в марте 2022 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне изменил дату слушаний по апелляциям российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, которые те подали на решения Международного союза биатлонистов. Изначально они должны были быть рассмотрены в октябре 2021-го. О переносе сообщается на официальном сайте суда.

Отмечается , что слушания по делам Устюгова и Слепцовой пройдут с 15 по 17 марта 2022 года. Изначально апелляции российских биатлонистов должны были рассматриваться 14–15 октября.

В феврале 2020 года Устюгов и Слепцова были отстранены от соревнований на два года на основании данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории. Светлана была дисквалифицирована за приём запрещённого препарата — остарина, а Евгений — оксандролона. Примечательно, что на тот момент оба атлета уже завершили карьеру.

Таким образом, были аннулированы их результаты на домашних Играх в Сочи, а в случае с Устюговым — и на Олимпиаде в Ванкувере. Так он лишился двух золотых и одной бронзовой медалей.

Ранее бывший биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на вердикт антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшей его виновным в нарушении антидопинговых правил.