Слуцкий оплатил операцию на сердце тренеру по лёгкой атлетике

https://static.news.ru/photo/5718d9b2-b08a-11ea-ad92-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» (Казань) Леонид Слуцкий оказал финансовую помощь заслуженному тренеру СССР и России по лёгкой атлетике 77-летнему Евгению Загорулько, у которого проблемы со здоровьем.

Приходит сообщение: «Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно». Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Точно окупит все лечение, — сказал Загорулько «Спорт-Экспрессу».

Тренер по лёгкой атлетике добавил, что он позвонил Слуцкому, который сказал, «мы — тренеры, мы должны помогать друг другу». Загорулько отметил, что как только выздоровеет отплатит тренеру «Рубина» хорошим результатом. Загорулько отметил, что одна кровать в ЦКБ стоит на ночь 12600 рублей, обследование за апрель-май обошлось ему примерно в 400 тысяч рублей, лекарства стоят по 10-15 тысяч, а необходимая операция на сердце стоит 1,5 млн. рублей.

Стоит отметить, что Загорулько и Слуцкий никогда не были знакомы друг с другом.

Ранее Слуцкий заявил, что возобновлять сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в июне нерационально, писалNEWS.ru.