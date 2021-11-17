Слуцкая высказалась о разнице в заработках у спортсменов и рабочих

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая считает, что спортсмены зарабатывают гораздо больше рабочих ввиду того, что «век атлета очень короток». А многие из них, по её словам, уходят из профессии, так и не добившись особых результатов. Об этом прославленная фигуристка написала на своей странице в Instagram.

Вы, возможно, возмутитесь: «А как же рабочие, которые пашут всю жизнь и зарабатывают меньше, чем несовершеннолетний успешный спортсмен?!» Но, друзья мои, век спортсмена очень короткий. <...> Спортсмен, на самом деле, очень несчастлив... Потому что очень многие спортсмены заканчивают карьеру, даже не добившись каких-либо результатов. А самое страшное, что после окончания карьеры спортсмен остаётся без профессии и каких-либо самых простых навыков, — заявила Слуцкая.

Слуцкая является двукратной медалисткой Олимпийских игр в женском одиночном катании. На соревнованиях 2002 года в Солт-Лейк-Сити российская фигуристка завоевала золото, уступив лишь американке Саре Хьюз. Четырьмя годами спустя в Турине она взяла бронзу, пропустив вперёд японку Сидзуку Аракаву и представительницу США Сашу Коэн. Также в активе Ирины значатся две победы на чемпионатах мира и семь — на первенствах Европы.

Ранее Слуцкая пожаловалась на отсутствие финансовой помощи со стороны государства. Она отметила, что за призовые места на Олимпиаде не дают пенсию.