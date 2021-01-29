Слуцкая рассказала, зачем фигуристы натягивают на коньки колготки

https://static.news.ru/photo/190c7366-631a-11eb-b96f-fa163e074e61_660.jpg Анна Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, зачем спортсмены натягивают колготки на коньки во время выступлений.

По её словам, это делается не только ради красоты — причин несколько.

Это визуально удлиняет ноги. Да, всё-таки эстетике здесь место есть. Так что это не миф. Во-вторых, это не позволяет шнуркам болтаться и мешать выполнению элементов. В-третьих, колготки скрывают повреждения на коньках, — написала Слуцкая в Instagram.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова на своей странице в Instagram разместила интригующий видео-анонс. В ролике фигуристка проводит тренировку в зале, а затем выходит на лёд. «Скоро» — так подписала она свой пост.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года. Фигуристка заявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года.