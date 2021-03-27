«Это подвиг»: Слуцкая оценила выступление Туктамышевой на ЧМ

https://static.news.ru/photo/e3cb54ae-8eef-11eb-87df-96000091f725_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая назвала подвигом результат своей коллеги Елизаветы Туктамышевой на ЧМ в Стокгольме.

Я очень рада за девчонок, безумно рада за Лизу Туктамышеву! <...> Она доказала и себе в первую очередь и всем остальным, что даже в зрелом возрасте можно побеждать и соревноваться на одном уровне с более молодыми. Это подвиг, это требовало огромных усилий с её стороны, — сказала спортсменка РИА Новости.

Она добавила, что Туктамышева «выглядела потрясающе», несмотря на падение в произвольной программе.

По словам Слуцкой, в настоящее время, «кроме наших спортсменов, фактически никого нет в мире». Она отметила, что Россия правильно пользуется этой ситуацией и «выстреливает» на крупных соревнованиях.

Как писал NEWS.ru, российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ. Анна Щербакова завоевала золотую медаль, Елизавета Туктамышева — серебряную, Александра Трусова — бронзовую.