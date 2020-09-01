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Словенский гонщик Роглич выиграл четвёртый этап «Тур де Франс»

18:57, 01 сентября 2020
Примож Роглич Примож Роглич Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo — Visma стал победителем четвертого этапа «Тур де Франс» протяженностью 160,5 км от Систерона до Орсьер-Мерлетт.

Победитель финишировал со временем 04 часа 07:47. Второе место занял его соотечественник Тадей Погачар (UAE Team Emirates), третье — француз Гийом Мартен из Cofidis.

Лидером генеральной классификации после четырёх этапов по-прежнему является француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck — Quick Step), выигравший второй этап. На втором месте в общем зачёте британец Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), на третьем — Роглич.

Третий этап протяжённостью 198 км от Ниццы до Систерона 31 августа выиграл австралиец Калэб Юэн из команды Soudal Lotto, писал NEWS.ru.

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