Сливко стала чемпионкой России по летнему биатлону в индивидуальной гонке

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Атакующий защитник баскетбольного клуба «Парма» Глеб Шейко рассказал, кто на данный момент из соперников является наиболее опасным. Перед стартом сезона Единой лиги ВТБ уральский коллектив сыграл и с подмосковными «Химками», и со столичным ЦСКА.

Нельзя сравнивать игру против «Химок» и ЦСКА, так как в первом коллективе отсутствует много ключевых игроков, но на данный момент «армейцы» превосходят подмосковную команду, — сказал Шейко после Кубка Гомельского....