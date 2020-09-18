Сливко стала чемпионкой России по летнему биатлону в индивидуальной гонке

В Тюмени стартовал чемпионат России по летнему биатлону. Победительницей индивидуальной гонки на 15 км у женщин стала тюменская биатлонистка Виктория Сливко, с одним промахом преодолевшая дистанцию за 45 минут 2,5 секунды.
Второе место заняла представительница Свердловской области Екатерина Глазырина с одним промахом, уступившая победительнице 10,9 секунды. Бронзовая медаль досталась Светлане Мироновой из Свердловской области (3 промаха, +58,8 с.)
Как писал NEWS.ru, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова Александр Касперович рассказал об обострении травмы локтя, которую его подопечный получил в прошлом сезоне.
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