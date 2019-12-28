https://static.news.ru/photo/f9ef852a-296a-11ea-88a3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Слепов Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что Алексей Слепов может попасть в состав национальной сборной для выступления на чемпионате Европы по биатлону.

Кубок IBU — это не тот старт, который важен для него, может быть, на чемпионат Европы возьмём. На Кубке Европы надо молодёжь обкатывать, а ему больше 30 лет, это другой уровень, — цитирует Драчёва ТАСС.

Ранее Слепов занял первое место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», а также с чистой стрельбой одержал победу в спринте, писал NEWS.ru.