https://static.news.ru/photo/e6bd0d9a-ea60-11e9-a23d-fa163e074e61_660.jpg Борис Ракитин Фото: Федерация самолётного спорта России

Скончался вице-президент Федерации самолётного спорта России (ФССР) Борис Ракитин, сообщает пресс-служба организации. О причинах смерти не сообщается.

Возможно, многие яркие страницы в истории высшего пилотажа на спортивных самолетах были написаны с участием Б. Ракитина. Федерация самолетного спорта России и сборная команда России по высшему пилотажу глубоко скорбит и выражает свои соболезнования близким Бориса Владимировича, — говорится в сообщении.

Ракитин учился в Казанском авиационном институте, участвовал в чемпионатах СССР по планерному спорту, был руководителем тематики спортивных самолётов в ОКБ Сухого. При Ракитине был произведён первый спортивный самолёт для высшего пилотажа Су-26, на котором первые медали были завоёваны в 1986 году на 13-м чемпионате мира по высшему пилотажу на спортивных самолётах в Великобритании — 16 из 33.

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