https://static.news.ru/photo/76962c68-5dec-11ea-89d4-fa163e074e61_660.jpg Николя Порталь Фото: teamineos/facebook.com

Спортивный директор британской велокоманды Мирового тура Team Ineos Николя Порталь скоропостижно скончался на 40-м году жизни от остановки сердца.

Как сообщает пресс-служба команды, бывший гонщик умер в своём доме в Андорре.

С 2002 по 2010 год Порталь в качестве профессионального гонщика выступал за команды AG2R La Mondiale, Caisse d’Epargne. Последний свой сезон провёл в команде Sky, где по окончании карьеры стал работать спортивным директором.

Под руководством Порталя в 2013 году сильнейший гонщик мира Крис Фрум стал победителем «Тур де Франс», одержав первую победу на французском Гранд-туре.

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