Скончался хореограф сборной России по фигурному катанию Матвеев

Хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев скончался 3 декабря в возрасте 76 лет. Причины смерти не уточняются. Он внёс большой вклад в развитие парного катания в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Высокопрофессиональный, интеллигентный, отдававший себя полностью делу, работе, хореограф, педагог, наставник. Александр Васильевич Матвеев внёс значительный вклад в развитие парного катания в Санкт-Петербурге, воспитал поколение достойных учеников, — говорится в сообщении.

В ФФККР выразили соболезнования родным и близким Матвеева, отметив, что его смерть является большой потерей для отечественного фигурного катания.

Прощание с хореографом пройдёт 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Матвеев, в прошлом солист балета Кировского театра, длительное время работал со всеми парами тренера Тамары Москвиной. Вместе с тренером Олегом Васильевым он готовил олимпийских чемпионов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина.

Ранее сообщалось, что сербский баскетболист АЕКа Стеван Еловац умер в возрасте 32 лет. Спортсмен перенёс инсульт 14 ноября на тренировке команды, после чего без сознания был доставлен в местную больницу. Еловац несколько недель провёл в госпитале в Греции, а на прошлой неделе был доставлен в Сербию, где скончался в реанимации.