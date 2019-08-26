Юрий Скурлатов Юрий Скурлатов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Главный тренер сборной России по скалолазанию Юрий Скурлатов скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России (ФСР).

Сообщается, что тренер умер в ночь с 23 на 24 августа.

Скурлатов занимал пост главного тренера сборной России с 2007 года. Также специалист являлся почётным членом Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) и членом совета Международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA).

Прощание с тренером пройдёт во вторник в Москве.

В начале августа умер тренер сборной России по бейсболу и клуба «РусСтар» Артемий Артамонов, писал News.ru

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