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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что роль посла на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио никак не скажется на подготовке к сезону.

Все вопросы были взвешены. Я остаюсь действующей спортсменкой, и это никак не повлияет на мою подготовку (к сезону. — Ред.), — сказала она. Ранее двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 Медведева заявила,...