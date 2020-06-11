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Скончался директор баскетбольного клуба «Урал» Концевой

17:19, 11 июня 2020
Анатолий Концевой Анатолий Концевой Фото: bcural.ru

Директор екатеринбургского баскетбольного клуба «Урал» Анатолий Концевой скончался на 68-м году жизни. Причиной смерти стала болезнь, сообщает пресс-служба клуба.

Концевой выступал в качестве игрока за «Уралмаш», а позже тренировал женскую команду, вместе с которой выиграл чемпионат РСФСР.  Он является основателем «Урала», а также создателем профессионального женского баскетбольного клуба «Уралмаш», который в двухтысячных сменил название на УГМК. Награждён званием «Лучший менеджер женского клуба» десятилетия (1992-2001).

Ранее NEWS.ru сообщал, что трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике американец Курт Томас скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти бывшего спортсмена стал инсульт.

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