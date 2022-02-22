«Сколько говна я съел за четыре года»: Траньков о серебре российской пары

Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что серебро его пары фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпийских играх-2022 в Пекине важнее, чем собственная победа в Сочи-2014. Он отметил, что за последние четыре года, что он руководит парой, ему пришлось столкнуться с большим количеством негатива, передаёт «Матч ТВ».

Эмоций от моей победы в Сочи было меньше, чем было здесь. Сколько говна я съел за четыре года, это того стоило. От этой пары все отказались, не хотели работать тренеры. Они в меня верили, я в них верил, — сказал Траньков.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парах, завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. Их суммарная оценка составила 239,25 балла. Победу одержали китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не справилась с характером фигуристки Александры Трусовой. Он отметил, что в период работы с серебряным призёром Игр-2022 он также испытывал трудности со спортсменкой