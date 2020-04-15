Скелетонистка Канакина рассказала, что пересматривает прокаты Загитовой

https://static.news.ru/photo/18bb8982-7f0a-11ea-a91f-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская скелетонистка Юлия Канакина рассказала о своей любви к фигурному катанию, выделив прокаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Я постоянно пересматривала прокаты Алины Загитовой. Но сейчас там появились три звёздочки — Трусова, Щербакова, Косторная, пересматриваю и их программы. Не то что смотрю полностью все соревнования, просто если есть настроение, то включаю и смотрю, — цитирует Канакину Sport24.

Она также отметила, что болела за Загитову на Олимпийских играх 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года Никита Трегубов стал победителем чемпионата России по скелетону, который прошёл в Сочи. Второе место занял Александр Третьяков, бронзу завоевал Владислав Семёнов. В женских соревнованиях победительницей стала Елена Никитина, второе место заняла Рената Хузина, третье — Юлия Канакина.