Другие

Скелетонистка Канакина рассказала, что пересматривает прокаты Загитовой

13:48, 15 апреля 2020
Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская скелетонистка Юлия Канакина рассказала о своей любви к фигурному катанию, выделив прокаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Я постоянно пересматривала прокаты Алины Загитовой. Но сейчас там появились три звёздочки — Трусова, Щербакова, Косторная, пересматриваю и их программы. Не то что смотрю полностью все соревнования, просто если есть настроение, то включаю и смотрю, — цитирует Канакину Sport24.

Она также отметила, что болела за Загитову на Олимпийских играх 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года Никита Трегубов стал победителем чемпионата России по скелетону, который прошёл в Сочи. Второе место занял Александр Третьяков, бронзу завоевал Владислав Семёнов. В женских соревнованиях победительницей стала Елена Никитина, второе место заняла Рената Хузина, третье — Юлия Канакина.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях