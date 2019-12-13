12 декабря ежегодная отчётная конференция ВФЛА могла стать судьбоносной для отечественной лёгкой атлетики. Речь даже шла о возможном перевороте со сменой власти, поскольку прежнее руководство федерации окончательно вышло из доверия у международных спортивных организаций (в первую очередь, World Athletics) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое изначально и заварило всю кашу вокруг российской лёгкой атлетики. Однако переворот пока не состоялся. NEWS.ru разбирался, по какой причине и как дальше будут развиваться события вокруг самой проблемной федерации в российском спорте.

«Ты должен поехать туда и сказать, что эту справку купил через Интернет»

Для начала стоит напомнить, что прежний глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин по рекомендации WADA был отстранён от руководства федерацией, что выглядело абсолютно логичным решением на фоне не утихающих многочисленных скандалов с участием российских легкоатлетов. Последней каплей, породившей волну, которой «смыло» Шляхтина, стало так называемое «дело Лысенко», о котором подробно и не раз писал NEWS.ru.

Дмитрий Шляхтин Сергей Булкин/NEWS.ru

Теперь же стали известны некоторые подробности этого дела, связанные с дисквалификацией прыгуна в высоту Данила Лысенко. Юрист и тренер высшей квалификации по лёгкой атлетике Игорь Голованов рассказал корреспонденту NEWS.ru, как руководство ВФЛА попросту говоря подставило атлета.

Лысенко был отстранён Международной легкоатлетической федерацией (IAAF) после пропуска трёх допинг-тестов во внесоревновательный период в течение года. В ходе расследования были выявлены факты подделки документов, оправдывавших российского прыгуна в высоту. В рамках следственных мероприятий Лысенко был вызван для дачи показаний в английскую столицу, где, по словам Голованова, его допрашивали бывший сотрудник руководителя МИ-6 по Африке и бывший руководитель таможенной службы Англии.

Лысенко под камерами опрашивали. Он им всё рассказал, кто справки инициировал, как это происходило. Потом он возвращается в Россию, а здесь ему говорят: «Ты должен ради нас поехать туда опять и сказать, что эту справку купил через Интернет». Но это моя версия. Игорь Голованов юрист и тренер высшей квалификации по лёгкой атлетике юрист и тренер высшей квалификации по лёгкой атлетике

Вместе со Шляхтиным были временно отстранены от своих должностей ещё пять легкоатлетических чиновников, но самое интересное, что через некоторое время Шляхтин подал апелляцию на наложенные на него санкции. То есть вместо того, чтобы уйти в сторону, осознав, что под его руководством ВФЛА дошла до нижней точки падения, человек по какой-то причине рвётся восстановить свои полномочия.

При этом были и противоположные примеры. Знаменитый в прошлом бегун, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, совмещавший посты главного тренера сборной страны и вице-президента федерации, принял решение отказаться от чиновничьей работы и сосредоточиться исключительно на тренерской стезе. Об этом Борзаковский сообщил в специальном письме исполняющей обязанности главы ВФЛА Юлии Тарасенко.

Юлия Тарасенко Софья Сандурская/АГН «Москва»

В то же время руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) призывало отправить в отставку весь тренерский штаб российской легкоатлетической сборной, называя этот шаг одним из антикризисных предложений в процессе восстановления ВФЛА в правах. Другим предложением РУСАДА являлась замена должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов.

Конференция ВФЛА: прессу — не пускать, кандидата в президента — вывести охраной

К президиуму ВФЛА, который был намечен на 12 декабря, ситуация становилась одновременно всё более революционной и в то же время абсурдной. «Постарался» министр спорта РФ Павел Колобков, предложивший лучшей на сегодняшний день российской легкоатлетке — чемпионке мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене — принять активное участие в формировании нового состава ВФЛА.

По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я «чистая», и ещё формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные? — парировала Мария в интервью ТАСС, добавив, что не собирается идти во властные структуры.

Между тем старое руководство федерации сделало всё, чтобы на ежегодной конференции ВФЛА не произошло ничего экстраординарного. Само заседание прошло в закрытом режиме — представителей прессы на него не допускали, объясняя это желанием «исправить часть ошибок», совершённых командой Шляхтина. Дошло даже до того, что решения конференции должны были дойти до СМИ исключительно через публикацию на сайте ВФЛА, а комментарии из первых уст были обещаны журналистам... на следующий день. То есть в пятницу, 13-го. Или после дождичка в четверг, если угодно.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

Дальше — больше. Одного из претендентов на пост главы ВФЛА Олега Курбатова, возглавляющего московскую Федерацию лёгкой атлетики, попросту выгнали с конференции. Как рассказал Игорь Голованов корреспонденту NEWS.ru, в числе очень немногих коллег всё-таки пробравшемуся в кулуары заседания, Курбатов на полном основании зарегистрировался на конференцию в качестве делегата, получил талон участника, но был незаконно отстранён мандатной комиссией по формальным признакам. В качестве причины отстранения было названо некое рекомендательное письмо Олимпийского комитета России, которое Курбатову показано не было.

Он был выведен с конференции охраной, его требование выдать ему выписку из решения мандатной комиссии не было удовлетворено. Вот так относятся к такому же равнозначному претенденту Курбатову на замещение в высших руководящих должностях федерации, — подчеркнул Голованов.

Другой вероятный кандидат на пост президента ВФЛА — Михаил Гусев, главный тренер команды ЦСКА по лёгкой атлетике — в работе конференции принять участие смог. А после её окончания в эксклюзивном интервью корреспонденту NEWS.ru рассказал, какие лично у него есть преимущества перед другими кандидатами, и что он намерен предпринять, если встанет во главе отечественной лёгкой атлетики.

Отношение к моей кандидатуре со стороны президента World Athletics Себастьяна Коу хорошее по причине того, что я порядка 30 лет работал менеджером, знаю этих людей более четверти века. Могу сказать, что с ними можно договориться. Михаил Гусев тренер команды ЦСКА по лёгкой атлетике, член президиума Федерации лёгкой атлетики Москвы тренер команды ЦСКА по лёгкой атлетике, член президиума Федерации лёгкой атлетики Москвы

Ещё два с половиной месяца потерянного времени

При этом «армейский» кандидат ответственно пообещал, что диалог с руководством международного легкоатлетического сообщества «выйдет на совершенно другой уровень». При этом самый сложный вопрос — возвращение доверия в ВФЛА.

Первое, что нужно сделать, — отправить шляхтинский президиум в отставку. К сожалению, этого не произошло на конференции ВФЛА 12 декабря, так что те же люди останутся во главе организации до 28 февраля (именно тогда состоится выборная конференция легкоатлетической федерации. — NEWS.ru), — заявил Гусев.

По его мнению, было достаточно причин, чтобы провести «хирургическое вмешательство» безотлагательно, поскольку над российской лёгкой атлетикой сейчас нависла угроза сразу трёх исключений: ВФЛА — из состава Минспорта РФ, её же — из числа членов Олимпийского комитета России (ОКР), а также полное исключение из мирового легкоатлетического сообщества.

К исполняющей обязанности главы ВФЛА Юлии Тарасенко тоже есть вопросы, потому что она является председателем дисциплинарной комиссии федерации — именно той комиссии, в которую должно было поступить «дело Лысенко», через фильтры которой не должен был просочиться страх и дальнейшее преследование нашей лёгкой атлетики. Такие люди должны быть отстранены от работы, — заключил Гусев.

Охарактеризовав сложившуюся ситуацию как тяжелейшую, претендент на роль главы ВФЛА отметил, что новые санкции со стороны WADA и World Athletics легли на почву старых, и эта гремучая смесь ударила по нашей лёгкой атлетике.

Это можно решить только постоянным диалогом, экстренными мерами. Поэтому мы хотели отправить прежний президиум в отставку именно на нынешней конференции... Оставлять его нельзя, потому что он дискредитировал себя своим бездействием, пассивностью и нежеланием что-либо делать, — заявил Гусев.

Стоит отметить, что World Athletics рекомендовала исключить возможность выбора на пост президента ВФЛА сотрудников организации, занимавших в ней руководящие должности в период с 2012 по 2019 год.

ВФЛА / Легкая атлетика России/facebook.com

Пока же единственным значимым событием прошедшей 12 декабря конференции стало решение об отставке президиума ВФЛА 28 февраля будущего года. Значит, ещё два с половиной месяца во главе федерации будут находиться всё те же персонажи, при которых российская «королева спорта» оказалась полностью развенчанной и лишённой своего статуса. И значит, ещё два с половиной месяца драгоценного времени накануне Олимпиады-2020 в Токио будут попросту потеряны.