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Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольной программе командника ОИ

06:20, 07 февраля 2022
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольной программе командника ОИ
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Российские фигуристы Виктория Синицина Никита Кацалапов стали вторыми в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде девять очков. За свой прокат они получили 128,17 балла.

На первом месте расположились американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — 129,07 (10 очков). Тройку замкнули канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 124,39 (8 очков).

Зимние олимпийские игры проходят в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде десять очков. За свой прокат они получили 145,20 балла.

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