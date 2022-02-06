Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольной программе командника ОИ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде десять очков. За свой прокат они получили 145,20 балла.

На втором месте остановился японский дуэт Рику Миура и Рюичи Кихара — 139,60 (9 очков). Тройку замкнули китайцы Чэн Пэн и Ян Цзинь — 131,75 (8 очков). По итогам пяти...