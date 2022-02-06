Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольной программе командника ОИ

Российские фигуристы Виктория Синицина Никита Кацалапов стали вторыми в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде девять очков. За свой прокат они получили 128,17 балла.
На первом месте расположились американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — 129,07 (10 очков). Тройку замкнули канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 124,39 (8 очков).
Зимние олимпийские игры проходят в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде десять очков. За свой прокат они получили 145,20 балла.