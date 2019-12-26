Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биатлонист из Санкт-Петербурга Алексей Слепов с чистой стрельбой одержал победу в спринте на традиционных отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка».

Слепов преодолел 10-километровую дистанцию за 25.38,0 минуты. Второе и третье место заняли ханты-мансийские биатлонисты Дмитрий Иванов и Вадим Филимонов, также стрелявшие без промахов и уступившие лидеру 9,6 и 32,7 секунды...