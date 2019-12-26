Виктория Синицина и Никита Кацалапов Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

Выступление победителей этапа Гран-при Москвы судьи оценили в 88,43 балла.

На втором месте — Александра Степанова и Иван Букин (87,13), на третьем — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (77,38).

Ранее NEWS.ru сообщал, что бронзовый призёр этапа Гран-при в Москве текущего сезона Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России.

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