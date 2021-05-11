Синхронистка Субботина выиграла произвольную программу на чемпионате Европы

https://static.news.ru/photo/1d88a958-b2f9-11eb-8ec2-96000091f725_660.jpg Дарья Субботина Фото: AP/TASS

Российская солистка Варвара Субботина завоевала золотую медаль в произвольной программе по синхронному плаванию на проходящем в Будапеште чемпионате Европы.

Дебютировавшая в соло на крупных международных соревнованиях 20-летняя Варвара Субботина набрала 96,4333 балла, на голову превзойдя основных соперниц с Украины, из Греции и Белоруссии. Для Субботиной это третья золотая медаль на чемпионатах Европы.

Серебряную медаль завоевала украинка Марта Федина (93,7 балла), ставшая победительницей чемпионата Европы в технической программе, где Субботина не выступала. Обладательницей бронзовой награды стала гречанка Эвангелия Платониоти (90,8 балла).

Как сообщалось ранее, синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото в технической программе микст-дуэтов чемпионата Европы в Будапеште.