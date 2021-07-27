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Симона Байлз снялась с командного многоборья из-за травмы

14:51, 27 июля 2021
Симона Байлз снялась с командного многоборья из-за травмы Симона Байлз Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, представляющая сборную Америки, не смогла продолжить выступление в женском командном многоборье из-за травмы. 

Сейчас в Токио проходит финал по женскому командному многоборью. Сборная России после трёх видов занимает первое место. 

Ранее сообщалось, что российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в финале командного многоборья по спортивной гимнастике завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

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