Симона Байлз снялась с командного многоборья из-за травмы

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Победа российского пловца Евгения Рылова на спине на дистанции 100 м удивила главного конкурента американца Райана Мёрфи и журналистов США. В разговоре с NBC главный претендент на золотую награду не скупился на эпитеты в отношении не только Рылова, но и серебряного призёра Климента Колесникова.

Занять третье место не стыдно, хотя очевидно, что мы все выходим на арену только ради победы. Впрочем, в этот день бронза — лучшее, что я имею. Снимаю шляпу перед русскими...