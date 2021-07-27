Симона Байлз снялась с командного многоборья из-за травмы

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, представляющая сборную Америки, не смогла продолжить выступление в женском командном многоборье из-за травмы.
Сейчас в Токио проходит финал по женскому командному многоборью. Сборная России после трёх видов занимает первое место.
Ранее сообщалось, что российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в финале командного многоборья по спортивной гимнастике завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Токио.