Симон Фуркад подвергся травле из-за поддержки спортсменов из России

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Симон Фуркад, победитель и призёр этапов Кубка мира и чемпионатов мира по биатлону, брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, написал в Instagram (деятельность в России запрещена), что российские спортсмены несправедливо подвергаются давлению со стороны международных федераций. Француз недоумевает, почему россиян отстраняют от всех соревнований, но при этом дают проводить мероприятия странам, где нарушаются права человека.

Международные спортивные федерации и учреждения единогласно исключают российских спортсменов, но при этом отдают права проведения главных соревнований странам, которые не признают прав человека и международный мир. Где вы были, когда...