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Симон Фуркад подвергся травле из-за поддержки спортсменов из России

Симон Фуркад заявил, что столкнулся с ненавистью из-за поддержки российских спортсменов
16:40, 03 апреля 2022
Симон Фуркад подвергся травле из-за поддержки спортсменов из России Симон Фуркад Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
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Симон Фуркад, победитель и призёр этапов Кубка мира и чемпионатов мира по биатлону, брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, написал в Instagram (деятельность в России запрещена), что столкнулся с ненавистью в соцсетях после того, как поддержал российских спортсменов. Француз отметил, что его призывают занять какую-то конкретную позицию.

После интервью, где я сказал, что считаю отстранение российских спортсменов от международных соревнований абсолютно контрпродуктивным, я получил сотню сообщений, полных ненависти. Некоторые спортсмены из Западной Европы хорошо устроились на диване и говорят: ты должен говорить, ты должен занять позицию, ты должен оправдываться за то, что был частью этого, — написал биатлонист.

Ранее Фуркад рассказал о том, что на чемпионате мира среди юниоров поддержал российских спортсменов. Он разрезал флаг Франции и прикрепил его на вакс-кабину как российский триколор. Это было сделано после того, как организаторы турнира в США убрали изображение флага России с вакс-кабины.

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