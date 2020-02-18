NEWS.ru взял эксклюзивное интервью у олимпийского чемпиона Пекина-2008 по прыжкам в высоту Андрея Сильнова, который с декабря 2016 года по июнь 2019-го являлся первым вице-президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), но вынужден был оставить свой пост на волне допинговых скандалов и официально выдвинутых лично против него подозрений в нарушении антидопинговых правил по ходу спортивной карьеры.

Напомним, что сейчас, после назначения Олега Матыцина новым министром спорта России государственная аккредитация ВФЛА была временно приостановлена, а всё прежнее руководство федерации ушло в отставку, как того требовала комиссия спортсменов ВФЛА во главе с чемпионами мира Марией Ласицкене, Сергеем Шубенковым и Анжеликой Сидоровой.

«Я был белой вороной в прежнем руководстве федерации»

— Вам пришлось покинуть пост первого вице-президента ВФЛА из-за предъявленных подозрений со стороны AthleticsIntegrityUnit (AIU) — специального международного органа по надзору за соблюдением антидопинговых правил. Что нового произошло с тех пор?

— Никакого официального обвинения, кроме тех подозрений, мне предъявлено не было. Поэтому в принципе я мог бы продолжать работать в федерации, но для меня на первом месте стоят действующие спортсмены, о которых я постоянно думаю и забочусь. И я сразу сказал: «Если есть ко мне вопросы — задавайте, нужно во всём разобраться».

— Зато к прежнему руководству ВФЛА накопилось так много вопросов, что его новый министр спорта РФ сразу после своего назначения отправил в отставку...

— Да, но вы посмотрите, что там сейчас стремятся прийти к власти практически те же самые люди. Естественно, я это не приветствую и не поддерживаю, потому что есть рекомендации Министерства спорта и Олимпийского комитета России (ОКР), запрещающие отстранённым от руководства нашим видом спорта людям снова выставлять свои кандидатуры на выборы главы федерации. Видимо, они идут на выборы, одержимые своим эго, и их не интересуют судьбы действующих спортсменов. Тот состав руководства ВФЛА, который в последнее время был у власти, проявил себя, мягко говоря, не лучшим образом.

Андрей Сильнов во время соревнований по прыжкам в высоту на всероссийских соревнованииях «Звезды 2016». Кирилл Зыков/АГН «Москва»

— Но вы ведь тоже были одним из первых лиц прежнего руководства федерации.

— Сделаю важную ремарку: у меня не было с этим руководством никаких взаимоотношений — я был в том составе президиума ВФЛА, можно сказать, белой вороной. Никто из прежнего руководства не хотел слушать и слышать меня, выходило так, что я всё время был обособлен и никоим образом не поддерживал то, чем они занимались. Все их действия были направлены на удовлетворение каких-то собственных интересов, но никак не интересов спортсменов.

— Что же будет дальше?

— Мне видится такой сценарий развития событий: на выборы снова пойдут и Бутов (Михаил Бутов —бывший член президиума ВФЛА. — NEWS.ru), и Борзаковский (Юрий Борзаковский — олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 метров, бывший главный тренер легкоатлетической сборной России. — NEWS.ru), да и другие люди, о которых вообще говорить не хочется. А Бутов и Борзаковский в итоге отдадут свои голоса тому, кто наверняка станет, я бы сказал, Шляхтиным номер два для нашей лёгкой атлетики (Дмитрий Шляхтин — бывший президент ВФЛА, отправленный в отставку. — NEWS.ru). Значит, мы получим ровно ту же самую ситуацию, что и до отставки прежнего руководства ВФЛА. А Бутов, кроме того, в обмен за отданный голос хочет получить должность генсека в новом руководстве федерации, президентский пост ему вообще не нужен.

«Борзаковский некомпетентен и готов отдать свои голоса на выборах «кому следует»

— А Борзаковский?

— Борзаковский не может навести порядок у себя в сборной, где творится бардак. Вспомните: когда в предыдущих составах национальной команды случались всего лишь по два-три связанных с допингом эпизода, сразу же с должности главного тренера убирали и Валентина Маслакова, и Валерия Куличенко. А тут — десятки, сотни допинговых скандалов за последние месяцы, и никто Борзаковскому не задаёт никаких вопросов! Почему сборная едет на международный турнир, к примеру, на командный Кубок Европы, а в составе делегации нет массажистов, нет докторов, что, естественно, сказывается на результатах? Как получается, что люди приезжают на тренировочные сборы и тоже неделями обходятся без массажистов и без медицинского обслуживания?

Юрий Борзаковский Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Все эти факты говорят о некомпетентности Борзаковского как главного тренера сборной. Более того, и среди спортсменов на сборы зачастую едут не те люди, которые этого заслуживают. Всегда было правило: сборы — не для массовости. И, кстати, ещё один момент: с какой целью сборы организуются в Португалии? У нас есть отличные базы в Кисловодске, в Сочи, в подмосковном Новогорске — зачем мы едем на край Европы, где приходится за всё платить по двойным тарифам. Ну всем же понятно, с какой целью организуются такие сборы...

— Пресловутые «распилы» и «откаты»?

— Я же говорю: всем это понятно. Кроме того, Борзаковский до сих пор находится под влиянием Мельникова (Алексей Мельников — тренер, бывший член президиума ВФЛА, пожизненно отстранённый от работы с легкоатлетами. — NEWS.ru), и все почему-то боятся об этом сказать. Но спортсменов можно понять: если они заявят об этом открыто, их перестанут брать на сборы и заявлять на соревнования. Люди просто молчат и выживают, как могут, в нынешних условиях. А Борзаковский тем временем выставляет свою кандидатуру на пост президента ВФЛА, видимо, с той же целью — отдать свои голоса «кому следует» и просто сохранить свои позиции в руководстве нашим видом спорта.

— У инициативной группы комиссии спортсменов ВФЛА во главе с Ласицкене, Шубенковым и Сидоровой лично к вам были какие-либо претензии?

— Нет, мне они ничего не высказывали, потому что я действительно никак не был связан с деятельностью федерации под руководством Шляхтина. Просто не хотел выносить сор из избы, а прежнее руководство ВФЛА даже не желало меня слышать. И сам Шляхтин, наверное, изначально видел меня по другую сторону баррикад. Что ж, это его личное мнение. А действующие спортсмены и тренеры знали моё отношение к ним, знали, что они для меня всегда на первом месте. Моё мнение, видение ситуации Шляхтиным не учитывалось — он опирался только на свои взгляды. И видите, к чему это привело.

Мария Ласицкене Сергей Булкин/NEWS.ru

— Каков ваш прогноз на дальнейшее развитие событий? Смогут ли российские легкоатлеты через полгода принять участие в Олимпийских играх в Токио пусть хотя бы даже в нейтральном статусе, учитывая все последние допинговые скандалы?

— На мой взгляд, в подобные вопросы не должны вмешиваться люди, не имеющие никакого отношения к лёгкой атлетике. Легкоатлеты со всей страны должны собраться вместе и без каких-либо звонков, указаний из Министерства спорта, Олимпийского комитета, местных администраций своими силами выбрать на пост президента ВФЛА того человека, который мог бы навести порядок и вывести нашу лёгкую атлетику на тот уровень, которого она заслуживает. Не надо звонить в Москву и выражать поддержку каким-то навязанным сверху кандидатам! Если есть возможность подключить административный ресурс, лучше использовать его поддержки своего кандидата, который будет отстаивать интересы спортсменов на самом высоком уровне.