Си Цзиньпин объявил зимнюю Олимпиаду в Пекине открытой

Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Судья из США Пэгги Грэм поставила российской паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову меньше всех баллов (81,12) в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. В то же время коллектив из Китая она оценила лучше всех судей бригады (84,80).

По итогам короткой программы в соревнованиях пар россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место, пропустив вперёд китайцев Вэньцзинь Суй — Цун Хань. Они набрали за свой прокат 82,83...