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Си Цзиньпин объявил зимнюю Олимпиаду в Пекине открытой

В Пекине официально открылись зимние Олимпийские игры
17:00, 04 февраля 2022
Си Цзиньпин объявил зимнюю Олимпиаду в Пекине открытой Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press
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Председатель КНР Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине открытыми. Он выступил с заявлением после церемонии открытия соревнований.

Мероприятие прошло в Пекине на стадионе «Птичье гнездо». Китайский лидер прибыл туда после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, Путин задремал на церемонии открытия во время прохода по стадиону украинских спортсменов.

Зимние Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля. В пятницу стартовали соревнования по фигурному катанию. После первого дня в командном турнире Россия занимает второе место, уступая команде США.

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