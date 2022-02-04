Си Цзиньпин объявил зимнюю Олимпиаду в Пекине открытой

Си Цзиньпин объявил зимнюю Олимпиаду в Пекине открытойВ Пекине официально открылись зимние Олимпийские игры
Председатель КНР Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине открытыми. Он выступил с заявлением после церемонии открытия соревнований.
Мероприятие прошло в Пекине на стадионе «Птичье гнездо». Китайский лидер прибыл туда после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщалось ранее, Путин задремал на церемонии открытия во время прохода по стадиону украинских спортсменов.
Зимние Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля. В пятницу стартовали соревнования по фигурному катанию. После первого дня в командном турнире Россия занимает второе место, уступая команде США.