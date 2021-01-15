Швейцарский баскетболист признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

https://static.news.ru/photo/82fb97e0-57fb-11eb-aa16-fa163e074e61_660.jpg Марко Леманн Фото: marcolehmann_13/instagram.com

Игрок сборной Швейцарии по баскетболу формата 3×3 Марко Леманн совершил каминг-аут.

27-летний спортсмен заявил, что не хочет ждать окончания профессиональной карьеры, чтобы заявить о своей сексуальной ориентации. Леманн рассказал, что постоянное притворство негативно сказалось на его психическом здоровье.

Каждую неделю одно и то же: мой бойфренд отвозит меня в аэропорт — и через минуту счастливый гей в отношениях превращается в профессионального атлета без эмоций, который не хочет говорить о своей личной жизни, — приводит слова спортсмена пресс-служба Международной федерации баскетбола.

По словам Леманна, его родственники, близкие друзья и партнёры по команде знали о том, что он гей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший полузащитник сборной Германии по футболу Томас Хитцльшпергер назначен спортивным директором «Штутгарта». В январе 2014-го Хитцльшпергер совершил каминг-аут. Игрок признался, что осознание своей гомосексуальности было для него «длительным и трудным процессом».