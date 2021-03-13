Шведы выиграли сингл-микст на Кубке мира в Нове-Место

https://static.news.ru/photo/500b7656-84ca-11eb-bc58-96000091f725_660.jpg Линн Перссон Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global look Press

Шведский дуэт Линн Перссон / Себастьян Самуэльссон одержал победу в одиночной смешанной эстафете на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), а россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев финишировали пятыми.

На последних метрах дистанции Самуэльссон опередил в борьбе за победу норвежца Стурлу Лэгрейда на 1,5 секунды. Шведы использовали семь дополнительных патронов и показали результат 37.41,4. Замкнули тройку лучших американцы Сюзан Данкли и Шон Доэрти.

Куклина и Елисеев использовали семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и заняли пятое место вслед за австрийцами.

Как сообщал NEWS.ru, российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли седьмое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, получив три штрафных круга.