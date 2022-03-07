Шведский лыжник порадовался отстранению россиян

Шведский лыжник Йенс Бурман позитивно оценил решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от соревнований под эгидой организации. Слова Бурмана приводит Expressen.

В моём мире очень хорошо, что такое решение было принято. Что позицию по России обозначили всеми возможными способами, — сказал Бурман.

Он добавил, что ему трудно представить сценарий, при котором российские лыжники смогут вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

27 февраля шведская лыжница Фрида Карлссон не поддержала санкции против российских спортсменов.

Российские лыжники были отстранены от всех соревнований из-за спецоперации РФ на территории Украины.