Шведский легкоатлет Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис завоевал шестую золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещениях. При этом он установил новый мировой рекорд, побив собственное достижение. Соревнования проходят в Белграде. Об этом сообщил ТАСС.

Дюплантис показал результат 6,20 метра. Второе место занял бразильский спортсмен Тиаго Брас с результатом 5,59 метра. Третье место в уамериканца Кристофера Нильтсена, остановившегося на уровне 5,90 метра.

Предыдущий мировой рекорд швед установил 7 марта, когда преодолел планку на уровне 6,19 метра.

Арману Дюплантису 22 года. Он является победителем Олимпиады в Токио, также на его счету серебряная медаль чемпионата мира 2019 года, победы на чемпионате Европы 2018 года и 2021 года.

Ранее португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Тоттенхэма» в 29-м туре Английской премьер-лиги и побил рекорд по голам в официальных матчах за всю историю футбола.