Шведский биатлонист назвал безумием снятие юниоров с «Ижевской винтовки»

https://static.news.ru/photo/eb54eaf8-51b1-11eb-b4ca-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Самуэльссон Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал протестировать российских юниоров, массово снявшихся с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров. Массовое снятие спортсменов ему показалось по меньшей мере странным.

Использование допинга на юниорском уровне необходимо рассматривать, как жестокое обращение с детьми. Это опасно и безумно. Грустно, что такое продолжается, — заявил он в интервью Aftonbladet.

Биатлонист выразил надежду, что в ближайшее время всех 33 юниоров, снявшихся с соревнований, протестируют.

Когда с соревнований снимаются один или два человека, это объяснимо, но такое массовое снятие кажется странным, — добавил он.

«Ижевская винтовка» — всероссийские соревнования, в рамках которых с 1969 года проходит отбор в национальные сборные по биатлону.

Как писал NEWS.ru, биатлонисты-юниоры отказались от участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка». 33 спортсмена из Тюменской области снялись с турнира после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Союз биатлонистов России (СБР) сейчас выясняет обстоятельства произошедшего. Всего со спринтерской гонки снялись 12 юниорок и 21 юниор из ХМАО и Тюмени. Соревнования проходили в Чайковском и Ижевске с 24 по 28 декабря. РУСАДА проведёт расследование по данному факту.

Ранее на тему массового снятия спортсменов высказался комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, причиной снятия юниоров стал не допинг, а бухгалтерская отчётность. Тренер обязан отчитываться за каждого спортсмена, с которым он поехал в командировку. Также он подчеркнул, что у всех биатлонистов существует индивидуальный план. И этот план может измениться в любой момент.