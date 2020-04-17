Шведская лыжница заразилась коронавирусом

Шведская лыжница Дженни Эберг заявила, что у неё обнаружен коронавирус.
Ещё никогда не чувствовала себя так плохо. Я молода и нахожусь в отличной форме, соответственно, и в группе риска меня не было, — приводит слова 30-летней спортсменки Radiosporten.
Больше недели лыжница мучилась из-за высокой температуры и находилась дома. Несколько дней назад она была госпитализирована. Помимо положительного теста на COVID-19, ей также диагностировали двустороннюю пневмонию.
Дженни — двукратный бронзовый призёр юниорских чемпионатов мира (2011, 2012).
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что никто из спортсменов национальной сборной по лыжным гонкам не заявлял об интересе в переходе в биатлон, писал NEWS.ru.
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