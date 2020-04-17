Шведская лыжница заразилась коронавирусом

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Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение окончательно отменить чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года, который должен был пройти в Монреале.

Помня о последствиях, связанных с пандемией коронавируса, и возникшей в результате этого всемирной человеческой трагедии, совет ISU в ходе своей онлайн-встречи пришёл к выводу, что перенос ожидаемых чемпионатов под эгидой...