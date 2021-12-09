Шведская лыжница призналась, что в Руке бежала гонку в мужских кальсонах

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, шведская лыжница Эбба Андерсон заявила, что была вынуждена бежать одну из гонок на этапе Кубка мира в Руке в кальсонах брата Фредерика. Как она сказала Aftonbladet, причиной тому стали сильные морозы в Финляндии.

В Руке было очень холодно. Обычно у меня есть специальный ветрозащитный щит, но я не додумалась взять его с собой. И у меня не было ничего, что можно было бы адаптировать под него. Тогда у меня появилась идея: «Фредрик, могу я одолжить то, что на тебе надето?» Вот так я бежала гонку в одолженных мужских кальсонах с защитой от ветра, — призналась Андерсон.

Спортсменка отметила, что мужское и женское бельё устроено по-разному. И чтобы кальсоны брата смотрелись на ней естественно, ей пришлось произвести определённые манипуляции. По словам Андерсон, впоследствии всё «сидело естественно».

На Олимпиаде в Пхёнчхане Андерсон помогла сборной Швеции завоевать серебряную медаль в эстафете 4 × 5 километров. Помимо прочего, шведская лыжница является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата мира.

Ранее в Сети появилось видео финиша российской женской эстафетной команды на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере. Было показана видеозапись того, как Вероника Степанова проходит последние метры дистанции.