Шведка Эберг выиграла спринт на Кубке мира в Контиолахти

https://static.news.ru/photo/bf231530-324a-11eb-967d-fa163e074e61_660.jpg Ханна Эберг Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Шведская биатлонистка Ханна Эберг одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лучшая из россиянок Светлана Миронова показала 19-й результат.

Эберг показала лучший ход на дистанции и стреляла без промахов, закончив гонку с результатом 21.01,4. Второе место заняла норвежка Марте Улсбу-Рёйселанн, проигравшая победительнице 23,9 секунды. Третьей стала норвежка Каролин Кноттен с отставанием в 37,8 секунды. Для неё это первый подиум в карьере.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. С одним кругом штрафа она заняла 18-е место. Ульяна Кайшева, допустившая также один промах, финишировала 27-й.

Как сообщал NEWS.ru, норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в мужском спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.