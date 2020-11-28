Шведка Эберг выиграла спринт на Кубке мира в Контиолахти

Шведская биатлонистка Ханна Эберг одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лучшая из россиянок Светлана Миронова показала 19-й результат.
Эберг показала лучший ход на дистанции и стреляла без промахов, закончив гонку с результатом 21.01,4. Второе место заняла норвежка Марте Улсбу-Рёйселанн, проигравшая победительнице 23,9 секунды. Третьей стала норвежка Каролин Кноттен с отставанием в 37,8 секунды. Для неё это первый подиум в карьере.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. С одним кругом штрафа она заняла 18-е место. Ульяна Кайшева, допустившая также один промах, финишировала 27-й.
Как сообщал NEWS.ru, норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в мужском спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.