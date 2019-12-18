https://static.news.ru/photo/407be0f2-21fe-11ea-a85c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Швед Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

В выездном матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» упустили победу над греческим «Олимпиакосом» в основное время, а затем проиграли в овертайме — 98:109ОТ (20:25, 22:24, 25:21, 29:26, 2:13).

Химчанам не помогли победить даже гроссмейстерские 36 очков, набранные лидером команды Алексеем Шведом. Кроме того, на его счету 9 результативных передач. Джереми Эванс принёс в копилку «жёлто-синих» 17 очков и 6 подборов, но вынужден был досрочно покинуть площадку после пятого фола в концовке четвёртой четверти.

У хозяев самыми результативными стали Георгиос Принтезис (26 очков и 7 подборов) и Вассилис Спанулис (18 очков и 10 результативных передач).

В другом матче игрового дня встречались две немецкие команды: берлинская «Альба» на своей площадке уступила мюнхенской «Баварии» — 76:77.

После поражения в Греции «Химки» имеют 50-процентный показатель побед (7 в 14 играх) и вместе с итальянским «Армани Миланом» занимают седьмое-восьмое места в турнирной таблице Евролиги. Лидер — турецкий «Анадолу Эфес» — имеет 12 побед.

В 15-м туре Евролиги «Химки» 20 декабря примут на «Арене Мытищи» литовский «Жальгирис» из Каунаса. Начало встречи в 20:00 мск.

Московские «армейцы» в поединке 14-го тура Евролиги дома забили победную сотню очков сербской «Црвене Звезде», писал ранее NEWS.ru.