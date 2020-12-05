Швед Самуэльссон выиграл гонку преследования в Контиолахти

https://static.news.ru/photo/a5012c88-36fe-11eb-b614-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sebastian_samuelsson

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон одержал первую в карьере победу на Кубке мира в гонке преследования на этапе в финском Контиолахти.

С одним промахом Самуэльссон поднялся с 18-го места после спринта на первое с результатом 32.26,7. В упорной борьбе за вторую позицию француз Фабьен Клод (3 промаха, отставание 15,8 сек.) опередил норвежца Йоханнеса Бё (3 промаха, +19,5).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который с двумя штрафными кругами занял 21-е место. Лидер сборной России Александр Логинов промахнулся четыре раза и финишировал 24-м. Матвей Елисеев показал 28-й результат с тремя промахами.

Как писал NEWS.ru, российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на конфликт корреспондента Дмитрия Занина и биатлонистки Евгении Павловой.