Швед Понсилуома выиграл чемпионат мира по биатлону в спринте

https://static.news.ru/photo/66257f7e-6d3f-11eb-968d-96000091f725_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома одержал победу в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший десятое место.

Понсилуома чисто прошёл оба огневых рубежа и преодолел дистанцию за 24.41,1. Второе место занял француз Симон Детьё, также стрелявший без промахов и уступивший победителю 11,2 секунды. Бронзовая медаль досталась его соотечественнику Эмильену Жаклену (1 промах, +12,9).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, замкнувший десятку лучших (1 промах, +33,3). Матвей Елисеев занял 19-е место (0 промахов, +1.01,6), а прошлогодний чемпион мира в этой дисциплине Александр Логинов стал 26-м (2 промаха, +1.15,0).

Как писал NEWS.ru, Международный союз биатлонистов запретил Союзу биатлонистов России использовать свою символику и название во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке. Логотип попал под запрет из-за содержания цветов национального флага.