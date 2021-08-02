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Михаил Щипанов
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков не вышел на старт квалификации в беге на 110 метров с барьерами.
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Россиянин Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио.
24-летний представитель России завершил выступления в столице Японии в последней дисциплине с результатом 14,533 балла.
Золотая награда досталась спортсмену страны-хозяйки. За выступление со сложностью 6,5 он получил 15,066 балла. Серебро...
Шубенков не вышел на старт квалификации в беге на 110 метров с барьерами