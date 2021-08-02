Шубенков не вышел на старт квалификации в беге на 110 метров с барьерами

Россиянин Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио.

24-летний представитель России завершил выступления в столице Японии в последней дисциплине с результатом 14,533 балла. Золотая награда досталась спортсмену страны-хозяйки. За выступление со сложностью 6,5 он получил 15,066 балла. Серебро...