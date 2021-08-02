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Шубенков не вышел на старт квалификации в беге на 110 метров с барьерами

13:34, 03 августа 2021
Шубенков не вышел на старт квалификации в беге на 110 метров с барьерами
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков не вышел на старт квалификации в беге на 110 метров с барьерами.

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