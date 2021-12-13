Штангистка из России признана чемпионкой Европы после отстранения соперницы

Российская штангистка Олга Тё объявлена победительницей чемпионата Европы 2021 года в весовой категории до 59 килограммов. Как сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин, победительница турнира азербайджанка Боянка Костова была дисквалифицирована за употребление допинга, в связи с чем результаты первенства были пересмотрены.

Все разбирательства завершены, Европейская федерация тяжёлой атлетики приняла официальное решение, что Ольга является победительницей чемпионата Европы 2021 года, и внесла изменения в протоколы. Ждём, когда Боянка Костова вернёт медаль международной федерации, а та в свою очередь передаст её нам, — заявил Кишкин.

При этом генеральный секретарь ФТАР заверил, что Тё получит золотую медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетики «в торжественной обстановке». Также он добавил, что бронзовая медаль в данной категории перейдёт другой россиянке — Александра Козловой, изначально занявшей четвёртую строчку.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетики проходил в Москве с 3 по 11 апреля 2021 года. В олимпийской категории до 59 килограммов Костова победила с общим результатом 211 килограммов (95 килограммов в рывке и 116 килограммов в толчке). Тё заняла второе место с результатом 210 килограммов. Столько же у француженки Доры Чакунте, которая уступила россиянке по дополнительным показателям. У Козловой — 202 килограмма.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку по тяжёлой атлетике Оксану Сливенко обвинили в приёме анаболических стероидов. Подобные выводы были сделаны в результате перепроверки допинг-проб. При этом изначально запрещённые вещества в анализах не нашли.