https://static.news.ru/photo/dae15826-62fd-11ea-90d6-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоу «Россия, вперёд!» с участием фигуристов сборной России, скорее всего, не состоится в запланированный день из-за указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий.

Показательные выступления в московском «Мегаспорте» должны были пройти 29 марта. Среди прочих участников мероприятия были заявлены олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Однако, как рассказала РИА Новости продюсер выступлений Татьяна Навка, указ Сергея Собянина автоматически отменяет шоу в указанную дату.

По словам Навки, формально решение по этому вопросу должна принять Федерация фигурного катания на коньках России, однако вряд ли ФФКР пойдёт против директивы столичного градоначальника.

Решает Федерация, потому что она проводит шоу, но запрет есть запрет, — резюмировала продюсер выступлений.

Навка уточнила, что мероприятие не отменят полностью, а перенесут на другую дату.

Как ранее сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в столице массовые мероприятия с численностью участников свыше пяти тысяч человек. Градоначальник объяснил запрет необходимостью противостоять распространению коронавирусной инфекции.